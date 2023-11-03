Раскрыты подробности задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

В отношении компании блогера-миллионника Аяза Шабутдинова проводится проверка из-за заявления одной из клиенток. Об этом сообщила «команда Аяза» на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем сообщении компания утверждает, что девушка Наталья была недовольна курсами и решила взыскать потраченные 1,9 млн рублей. Заявление она подала якобы еще в 2019 году.

По данным Телеграм-канала «112», Наталья купила самый дорогой курс у Аяза.

«На меня повесили миллион 900 тысяч через брокеров. То есть, завладев моими данными, они завладели моими деньгами», — объяснила она.

Девушка считает, что ее банально обманули, как и всех тех, кто покупал курсы Аяза.

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество.

Напомним, Шабутдинова задержали, когда он вернулся в столицу и отправился в съемные апартаменты.

В своей истории Аяз рассказывал, что рос в бедной семье в поселке Куеда Пермского края. По его словам, он выбрался из нищеты, научился зарабатывать деньги и стал очень обеспеченным человеком. Сейчас он занимается продажей курсов, в которых объясняет, как стать богатым.