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Опубликовано 16 февраля 2024, 14:46
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Нужно установить точную причину смерти ребенка: тело Далера Бабиева вновь отправят на экспертизу

В Екатеринбурге вновь попытаются установить точную причину смерти Далера Бабиева.
Нужно установить точную причину смерти ребенка: тело Далера Бабиева вновь отправят на экспертизу

© Freepik

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге. Тело ребенка будет направлено на повторную экспертизу, передает Ura.ru со ссылкой на заявление адвоката Елены Хворовой.

Защитница представляет интересы Вероники Наумовой, обвиняемой по делу о гибели несовершеннолетнего и по совместительству его опекуна. С первого раза экспертам не удалось установить точную причину смерти мальчика, так как его труп сильно разложился за полгода в гараже, где его прятали.

Наумова сейчас находится в СИЗО. Женщину-опекуна обвиняют в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.

В июне 2023 года Наумова сообщила в полицию об исчезновении мальчика. А через три дня в гараже, принадлежащем ее семье, нашли труп несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Якутии расследуют смерть грудного ребенка в больнице. За ходом дела наблюдает глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Источник фото:Freepik
Источник:Ura.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ребенок
смерть
опекун