Раскрыты подробности случайного убийства новорожденного молодой матерью

26-летняя мать из Екатеринбурга придавила собой во сне новорожденного ребенка, из-за чего он задохнулся. Выяснилось, что женщина полностью признала вину и раскрыла деталь этого случайного убийства. Подробности передает kp.ru.

По информации источника, жительница Урала уснула в кровати с грудничком и не заметила, как навалилась на него. Утром она обнаружила, что малышка мертва. Как оказалось, молодая мать не просто так погрузилась в сон. На самом деле она была пьяна.

«Обвиняемая живет с мужем. Вину в инкриминируемом ей преступлении она признала в полном объеме», - сообщил источник издания.

Муж женщины рассказал также о ее состоянии. По его словам, ей сейчас крайне тяжело. Она чувствует вину и практически постоянно погружена в себя. Сама же россиянка комментарии давать отказывается.

Напомним, что уголовное дело уже было передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

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