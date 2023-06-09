38-летняя женщина из Самары умерла в свой день рождения от отравления сидром

5 июня этого года в Самаре Светлана Ильясова, отмечая свой 38-й день рождения, выпила смертельный сидр и умерла. Тело женщины обнаружила ее пожилая мать.

Об этом сообщает kp.ru.

Когда дочь перестала выходить на связь после празднования дня рождения, ее мать отправилась проверить, все ли в порядке. Когда женщина оказалась в квартире умершей, она пришла в ужас.

Светлана была матерью-одиночкой, работала управляющей в ресторанной сфере и купила квартиру в Крутых ключах. Женщина отличалась тягой к знаниям и активной жизненной позицией. Так, пару месяцев назад она решила сменить сферу деятельности и устроилась работать в фитнес-клуб.

Накануне своего дня рождения, Светлана после работы зашла в местный магазин на улице Мира. Поскольку женщина проходила курс лечения, она могла позволить себе только слабоалкогольный сидр.

В день празднования к обеду женщине стало плохо, тогда она позвонила маме и рассказала, что у нее низкое давление и тошнота. Скорую вызывать женщина не стала, надеялась, что все пройдет само собой. Однако на следующий день, когда женщина перестала выходить на связь, оказалось, что плохое самочувствие привело к летальному исходу.

По последним данным, от смертельного сидра скончались 9 жителей Самарской области. 15 человек проходят лечение в больницах. Из них 3 в тяжелом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести. Всего же в нескольких регионах страны сидром отравилось более ста человек.

Напомним, смертельный напиток, в составе которого был обнаружен ядовитый спирт, использованный для сидра, украли со склада ГУ МВД по Самарской области. Все причастные к краже были уволены и задержаны.

Ранее мы писали, что школьник из Петербурга был доставлен в реанимацию после дегустации сидра.