Раскрыты новые подробности в деле мальчика, получившего травмы из-за матери

В деле о восьмимесячном мальчике, на которого якобы упала мать в приступе эпилепсии, появились новые подробности. Медики подтвердили версию следствия о том, что ребенка избивали с жестокостью.

Оказалось, что у малыша было обнаружено несколько застарелых переломов предплечья и бедра. Кости неправильно срослись, а на лице и теле ребенка виднелись гематомы. Врачи также диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По словам специалистов, то, что ребенок выжил, это настоящее чудо. Сотрудники полиции задержали мать мальчика. Суд лишил женщину родительских прав, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Известно, что этот ребенок является третьим в семье. Сейчас двое старших детей находятся у работников социальной службы. Суд возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего или иного лица».

Ранее мы писали, что посетительница кафе пробила голову ребенку.