Посетительница кафе пробила голову ребенку

В Нижнем Новгороде ребенок был госпитализирован с травмой головы после того, как в него бросили стакан. Инцидент произошел в одном из кафе в Сормове.

Как пишет Telegram-канал «Нижний № 1», в кафе отдыхала группа нетрезвых людей, которая внезапно начала конфликт. В ходе скандала одна из посетительниц решила бросить стакан в сторону своих противников, но он неожиданно попал в голову маленького ребенка.

Мальчику была необходима медицинская помощь, и его экстренно доставили в больницу. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что молодой человек убил бабушку и дедушку точильным камнем за равнодушие к личной трагедии.