Раскрыты новые обстоятельства аварии с автобусом на Урале

Раскрыты новые подробности аварии на Урале, произошедшей утром на дороге в сторону поселка Верх-Нейвинский. Автобус с хоккейной командой выехал на встречную полосу из-за лопнувшего колеса. Водитель и пассажиры легкового автомобиля Citroen и тренер команды погибли, спортсмены выжили. Об этом телеканалу «360» сообщила представитель МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Новоуральского городского округа.

По данным представителя школы, участники детской хоккейной команды из Свердловской области выжили.

«Нет, спортсменов [среди погибших] нет, детей нет. Пострадавшие есть, но госпитализированы двое или трое. И все живые. <…> Водитель автобуса вроде в больнице», — сказала представитель спортшколы.

Сообщается, что пострадавших детей доставили домой.

«Они около Верх-Нейвинского, буквально два километра не доехали. Повернули, не доехали немного, и случилась эта авария. Всех детей, кто не пострадал, уже развезли по домам», — отметила представитель.

Как утверждает представитель спортшколы, в автобусе лопнуло колесо, и он выехал на полосу встречного движения перед Citroen.

«Навстречу ехала легковая машина. И кто там был, в легковой, мы не знаем точно. Они, конечно, погибли все, потому что он их всмятку, машину эту. Ехали в кювет, и детей доставали, и сейчас еще непонятно, что там», — добавила она.

Кроме того, по словам представителя спортшколы, с технической точки зрения автобус находился в нормальном состоянии. Также она заявила, что перевозку детей оформили официально, по договору и через ГИБДД.

Напомним, авария произошла около 09:30 (07:30 по московскому времени) на дороге в сторону поселка Верх-Нейвинский в четырех километрах от трассы Екатеринбург — Серов. Сообщается, что в автобусе ехали в Новоуральск 18 детей и тренер.

В результате аварии пострадали шесть человек, из них четверо — водитель и пассажиры автомобиля Citroen, а также тренер команды — погибли.

Ранее сообщалось о том, что в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти пьяные пассажиры избили таксиста и угнали его авто.