Раскрыты новые детали нападения на жену бизнесмена: преступление готовилось сообща

Нападение на жену казанского бизнесмена Ирину около гимназии было тщательно спланировано и совершено не одним, а двумя злоумышленниками. Как выяснилось, подельники в течение нескольких недель вели слежку за жертвой, чтобы выбрать подходящий момент для атаки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, жители ближайшего дома еще с начала сентября неоднократно замечали двух подозрительных мужчин. Они были одеты в одинаковую черную мотоэкипировку и шлемы. По словам очевидцев, предполагаемые злоумышленники подъезжали на мотоцикле, подолгу изучали обстановку и даже проводили по несколько часов в кустах. Очевидцы даже сняли их на камеру.

Утром в день нападения 34-летняя Ирина привезла свою дочку к гимназии рано утром. После того как девочка попрощалась с матерью и ушла на занятия, нападавший, который, по предварительным данным, прибыл на электровелосипеде и оставил его в неприметном месте, нанес женщине несколько ударов ножом в грудь и шею.

На данный момент пострадавшая продолжает находиться в отделении хирургии в крайне тяжелом состоянии. Ее супруг не комментирует ситуацию. Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения.

Ранее криминалист раскрыл возможную причину нападения на женщину в Казани.