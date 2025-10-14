«Решили таким образом припугнуть»: криминалист раскрыл возможную причину нападения на женщину в Казани

Криминалист Михаил Игнатов рассказал о возможном мотиве мужчины, который пытался убить жену бизнесмена в Казани. Он допустил, что нападение могло быть местью или предупреждением для мужа женщины. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

По словам Игнатова, пострадавшая вряд ли была целью подозреваемого. Криминалист считает, что через нее мужчина хотел добраться до ее супруга, который владеет несколькими компаниями.

«Здесь для меня очевидно, что эта женщина не была предметом конкретного нападения. Я склоняюсь к такой версии, что все-таки это была месть или предупреждение супругу, который, может быть, с кем-то там не вступил в какие-то договорные обязательства или отказал в бизнесе. Решили таким образом припугнуть его и предупредить, показать, что он будет следующий», — поделился Михаил Игнатов.

Также криминалист не исключает, что нападавший мог быть сталкером девушки. Чтобы опровергнуть или подтвердить эту версию, необходимо узнать, с кем женщина контактировала в последнее время.

«Есть, конечно, и другие версии. Например, отвергнутый воздыхатель, который долго ей знаки внимания оказывал, на что последовал отказ, после чего он решил, может быть — так не доставайся же ты никому. Но это как версия, тоже можно ее отработать. Нужно узнать, кто с ней мог контактировать, кто ей мог звонить, названивать, преследовать, заниматься сталкингом», — рассказал Игнатов.

Напомним, что покушение на убийство было совершено в Казани на улице Восстания. К женщине подкрался неизвестный и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся. Россиянка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее криминалист Михаил Игнатов высказался об убийстве архитектора Супоницкого.