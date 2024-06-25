Раскрыты детали состояния детей, пострадавших при обстреле Севастополя

Медики рассказали о состоянии четверых детей, пострадавших при обстреле Севастополя. Сообщается, что пока они находятся в реанимации. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Российской детской клинической больницы.

В медицинское учреждение дети в возрасте от 8 до 15 лет были доставлены после атаки ВСУ на пляж 23 июня тактическими ракетами. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии отметил, что пока состояние юных пациентов оценивается как тяжелое. Оно обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Пострадавшие уже прошли компьютерную томографию. Ожидается, что в ближайшее время они пройдут комплексную диагностику, после которой будет определено дальнейшее лечение. Не исключены хирургические вмешательства.

Напомним, что после случившегося в Севастополь были направлены врачи из Москвы по поручению президента России Владимира Путина. Всего прибыли 35 специалистов. К слову, по последним данным, в результате обстрела пострадали 153 человека.

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