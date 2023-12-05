Раскрыты детали попытки убийства беременной в Магаданской области

В Магаданской области отправили в колонию подростков, столкнувших беременную девушку с моста. О мотивах несовершеннолетних и их жизни сообщает Kp.ru.

Ирина (все имена героев изменены — прим. «Страсти»), на которую совершили покушение, и ее пятилетняя сестра оказались сиротами при живой матери. Женщина постоянно пила алкоголь, встречалась с разными мужчинами. Соседи видели происходящее и вызвали органы опеки. Девочек определили в детский дом — там Ирина познакомилась с Ильей и начала с ним дружить.

После Ирина поступила в колледж на парикмахера. Она жила в общежитии, а после совершеннолетия съехала на съемную квартиру. С социальным пособием в 50 тысяч рублей она смогла сделать первые шаги в самостоятельной жизни.

Но девушка постоянно тосковала, и в гости стала заходить давняя ее подруга со школы Людмила. Она постоянно оставалась на ночевку, а потом предложила съехаться. Но после Ирина забеременела — отец ребенка не обрадовался случившемуся, но резко рвать общение не стал. Отношения молодых были сложными, но девушка решила рожать.

В мае Ирине позвонил Илья из детского дома. Он умолял пустить его переночевать. Парень наврал девушке, что полицейские его поймали с наркотиками, которые он покупал у знакомого. Остановить преследование можно только с помощью заданий, которые обманутый заказчик отправляет в соцсетях. Илья сказал, что и подруги замешаны в эту игру.

Шантажист якобы сказал, что Илье и подруге Ирины Людмиле нужно встречаться.

«Потом шантажист заявил, что парень должен жить с нами. Илье и Людмиле говорили снять интимное видео, а мне нужно было выходить погулять, сидеть по несколько часов в ванной, ночевать на полу, ходить в магазин за продуктами, уезжать к сестре в гости», — рассказала Ирина.

Такую схему, как оказалось, друзья девушки придумали, чтобы жить вместе в съемной квартире Иры, забрав ее деньги. Для этого они придумали квест, чтобы убить подругу.

В финале квеста беременной девушке сказали, что Илья покрутит ее на мосту, Людмила снимет все на видео и отправит шантажисту. Ирина хоть и заподозрила неладное, но согласилась, чтобы поскорее закончить с заданиями. Так девушку сбросили с моста. Но ее спас строитель, который находился на берегу.

Напомним, в итоге юношу приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, а его напарницу — к четырем годам воспитательной колонии.