Раскрыто состояние женщины, в квартиру которой залетел дрон ВСУ в Саратове

Женщина, которая пострадала от атаки дрона ВСУ в Саратове, все еще остается в критическом состоянии. Самочувствие россиянки не улучшилось даже после двух операций. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жительница Саратова попала в больницу после того, как в многоэтажный дом, в котором она проживает, врезался беспилотник. Другим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, а ее пришлось госпитализировать. Отмечалось, что она впала в кому.

На сегодняшний день медики не дают никаких прогнозов на ее выздоровление. 40-летняя пациентка перенесла два хирургических вмешательства. Врачи доставали осколки из ее тела. После попадания в клинику женщина приходила в себя, но ненадолго. Сейчас она находится в реанимации.

К слову, россиянка живет в студии на 28 этаже высотки «Волга скай». В момент атаки она спала.

Ранее стало известно, что одна из жительниц ЖК в Саратове смогла спастись благодаря схватам. Она уехала рожать, когда беспилотник ударил по дому.