Раскрыто состояние Дениса Матросова после страшного ДТП

Актер Денис Матросов в результате ДТП с его участием травмировал ногу. Об этом рассказала пиар-менеджер его театра.

«Да, это правда. Денис получил травму ноги, сейчас проводится расследование. Денис и его супруга Оксана находятся на месте ДТП. В машине в момент аварии Денис находился один. Он отвозил своего младшего сына Фёдора в школу и возвращался домой», — приводит ее слова «Абзац».

Отмечается, что 8 февраля Матросов должен был выйти на сцену и исполнить главную роль в спектакле «Сирано де Бержерак», однако авария могла внести коррективы в эти планы.

Напомним — ДТП с участием автомобиля Porsche Матросова произошло на Череповецкой улице у дома № 14 в московском районе Лианозово. В результате столкновения серьезно пострадал сотрудник ДПС, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали о том, что на семейное авто Дениса Матросова было выписано более 1200 штрафов.