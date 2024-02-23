Раскрыто убийство из 90-х: основателя ночного клуба задержали за организацию покушения

В Северной столице силовики задержали основателя клуба «Грибоедов» Олега Каштело. Ему вменяется организация убийства, совершенного почти четверть века назад, передает 78.ru.

По данным СМИ, Каштело в 90-х состоял в одной влиятельной банде, члены которой начали биться между собой за влияния. Когда уже два авторитета были ликвидированы, основатель ночного клуба подумал, что будет следующим. Тогда он сыграл на опережение и организовала убийство своего телохранителя, который решил уйти к новому хозяину, но перед этим расправиться с бывшим.

В итоге охранника застрелили. Поиски убийц и организатора затянулись. Лишь сейчас, почти 25 лет спустя, правоохранителям удалось установить причастность Каштело к покушению. Сам же основатель клуба «Грибоедов» абсолютно спокойно воспринял визит силовиков, заявив, что часто читает новости о раскрытии преступлений из 90-х.

Ранее в Москве раскрыли убийство 56-летнего местного жителя. За совершенное преступление перед судом предстанут его сын и невестка.