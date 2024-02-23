Долгое время обманывали остальных родственников: семейная пара отправила свекра на тот свет вместо курорта

В Москве сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела по факту убийства 56-летнего жителя столицы РФ. Преступление было совершено сыном погибшего мужчины и его невесткой, передает РЕН ТВ.

Семейная пара расправилась с родственником в новогоднюю ночь. Мужчину душили поясом от халата, а затем били по голове бытовой утварью. От полученных травм он скончался. После этого супруги приняли решение спрятать труп в диване, а близким преподнести исчезновение отца как путешествие на курорт.

Через несколько месяцев сестра погибшего забила тревогу. Она приехала к нему домой и впоследствии наткнулась на разлагающееся тело. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, супругов в скором времени задержали. Теперь их ждет суд.

Ранее в Санкт-Петербурге отец детсадовца заперся в туалете после праздника спорта и умер. Труп мужчины обнаружили воспитательницы.