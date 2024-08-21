Раскрыто местонахождение маньяка по прозвищу «Домодедовский упырь» Продана

Установлено местонахождение серийного убийцы Ивана Продана, известного по прозвищу «Домодедовский упырь». Как оказалось, маньяк находится на своей Родине, в Молдове.

Как пояснили mk.ru во ФСИН России, информация о том, что Продан освободился из колонии в Республике Мордовии в апреле этого года, недостоверна.

В соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 года и статье 469 УК РФ, маньяк был передан в Республику Молдова, гражданином которой он являлся. Это произошло еще в январе 2010 года, и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Напомним, в СМИ появились сообщения, что Продан пропал после того, как вышел на свободу. Жители Домодедовского района жили в страхе с мыслью, что он может снова вернуться к зверствам.

Убийца рос в бедной многодетной семье — его отец страдал алкоголизмом и избивал детей. В школе над Проданом постоянно надсмехались: он так и не смог получить аттестат. Иван начал мстить женскому полу после того, как от него ушли жена с дочкой, не выдержав издевательств. Маньяк совершал преступления в основном Домодедовском и Ленинском районах Московской области. На его счету пять доказанных убийств и 17 изнасилований.