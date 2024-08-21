Местные жители в страхе: пропал вышедший на свободу маньяк «Домодедовский упырь»

Серийный убийца Иван Продан, известный по прозвищу «Домодедовский упырь», пропал после того, как вышел на свободу. В ближайшее время 56-летнего маньяка могут объявить в федеральный розыск.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, убийца отсидел в ИК Мордовии полный срок — 25 лет. На свободе он оказался 20 апреля, но вскоре Продан не встал на учет в отделе МВД по дому.

У маньяка из документов остался только паспорт, который ему сделали в колонии за полгода до освобождения. Также в ИК ему выдали справку, в которой была указана дата явки в МФЦ для получения СНИЛС и ИНН, однако он туда не явился, и «упыря» больше никто не видел. Сейчас неизвестно, в каком регионе он находится.

Убийца рос в бедной многодетной семье — его отец страдал алкоголизмом и избивал детей. В школе над Проданом постоянно надсмехались, он так и не смог получить аттестат. Иван начал мстить женскому полу после того, как от него ушли жена с дочкой, не выдержав издевательств. Его жертвами были как мужчины, так и женщины. Однако он понимал, что не может справиться силой с представителями сильного пола, поэтому освоил техники гипноза.

Продан совершал преступления в основном Домодедовском и Ленинском районах Московской области. На его счету пять доказанных убийств и 17 изнасилований.

Найти маньяка помог школьник из Подмосковья, который нашел возле пруда человеческую руку и сообщил об этом родителям. За дело взялись полицейские, которые в итоге задержали подозреваемого, жившего неподалеку.

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