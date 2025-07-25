Раскрыто, кем был скончавшийся мужчина, который 6 часов пролежал под плитами многоэтажки в Саратове

Трагедия на улице Блинова в Саратове унесла еще одну жизнь — под завалами скончался 42-летний Алексей, который около шести часов находился в западне под обломками разрушенного дома.

Как сообщает mk.ru, мужчина работал строителем и в роковой день приехал делать ремонт в квартире на восьмом этаже злополучного дома. После взрыва родственники безуспешно пытались дозвониться до него.

Пострадавший начал подавать признаки жизни через короткое время после взрыва — он кричал и просил о помощи.

Спасатели в течение шести часов вели сложную операцию по извлечению мужчины, зажатого многотонными плитами. Несмотря на все усилия, когда Алексея наконец достали из-под завалов, спасти его не удалось — он скончался от полученных травм прямо на руках у медиков.

По предварительным данным, мужчина мог находиться на объекте с напарником, хотя родные утверждают, что он работал один. Судьба возможного коллеги пока неизвестна.

О взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове стало известно утром 25 июля. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. В результате обрушились несколько этажей здания.

Ранее мы писали о том, что погибший под завалами ребенок в момент взрыва в Саратове был не в доме.