Раскрыто, какую процедуру делали москвичке, скончавшейся в кресле косметолога

Жительница Москвы, которая умерла в кресле косметолога во время процедуры, пыталась избавиться от лишнего жира с помощью уколов. Пациентке корректировали область живота при помощи полидиоксаноновых нитей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, косметолог начала вводить 40-летней марии специальные нити под кожу, когда уже было сделано несколько проколов, у клиентки появилась аллергическая сыпь, а потом случился эпилептический приступ.

Также стало известно, что 40-летняя Мария активно рекламировала салон красоты среди коллег и звала пройти процедуры по коррекции тела вместе с ней. Однако, никто не составил женщине компанию, и она отправилась к косметологу в одиночестве.

Врач, которая проводила процедуру, находится на допросе у следователей. В деле разбираются Следственный комитет и прокуратура. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Известно, что у Марии не было семьи, из близких осталась пожилая мама.

По данным из открытых источников, нити полидиоксанон (PDO) представляют собой биоразлагаемые материалы, которые активно используются в косметологии для подтяжки и укрепления тканей кожи.

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