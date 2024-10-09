Раскрыто, как спасали пенсионерку, которая пролежала под упавшим шкафом два дня

В Подмосковье 86-летнюю пенсионерку, два дня пролежавшую под завалами стеллажей, удалось спасти благодаря неравнодушной сиделке. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, о ЧП в подмосковной Шатуре стало известно 8 октября. Временная сиделка пожилой жительницы. Временная сиделка пенсионерки заметила, что женщина перестала выходить на связь, вследствие чего обратилась за помощью в местную управу. По просьбе председателя СНТ к жилищу пожилой россиянки отправился молодой человек, который услышал слабый голос изнутри – на полу под завалами кухонной утвари лежала обессиленная пенсионерка.

Юноша решил вызвать бригаду скорой помощи, но врачи предупредили его, что в запертое жилище им не удастся попасть без участия сотрудников службы МЧС. Последние прибыли на место и вскрыли помещение. Пострадавшую доставили в больницу с множественными переломами и, предположительно, сломанным позвоночником.

Уточняется, что большую часть времени женщина проживает в Москве, но последние полгода она находилась в загородном доме, где содержит 17 кошек. Ухаживать за пожилой россиянкой некому: друзей-соседей у нее нет, родственников также не осталось. Сейчас пострадавшая остается под присмотром медиков.

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