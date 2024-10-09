passion.ru
Конкурс
Реклама. ООО «Перфлюенс».
ИНН 7725380313.
erid: 2RanynSyEUY
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 09 октября 2024, 17:56
1 мин.

Раскрыто, как спасали пенсионерку, которая пролежала под упавшим шкафом два дня

Пенсионерку, пролежавшую под упавшим шкафом два дня, спасла временная сиделка.
Раскрыто, как спасали пенсионерку, которая пролежала под упавшим шкафом два дня

© Freepik

В Подмосковье 86-летнюю пенсионерку, два дня пролежавшую под завалами стеллажей, удалось спасти благодаря неравнодушной сиделке. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, о ЧП в подмосковной Шатуре стало известно 8 октября. Временная сиделка пожилой жительницы. Временная сиделка пенсионерки заметила, что женщина перестала выходить на связь, вследствие чего обратилась за помощью в местную управу. По просьбе председателя СНТ к жилищу пожилой россиянки отправился молодой человек, который услышал слабый голос изнутри – на полу под завалами кухонной утвари лежала обессиленная пенсионерка.

Юноша решил вызвать бригаду скорой помощи, но врачи предупредили его, что в запертое жилище им не удастся попасть без участия сотрудников службы МЧС. Последние прибыли на место и вскрыли помещение. Пострадавшую доставили в больницу с множественными переломами и, предположительно, сломанным позвоночником.

Уточняется, что большую часть времени женщина проживает в Москве, но последние полгода она находилась в загородном доме, где содержит 17 кошек. Ухаживать за пожилой россиянкой некому: друзей-соседей у нее нет, родственников также не осталось. Сейчас пострадавшая остается под присмотром медиков.

Ранее мы писали, что жителя Санкт-Петербурга лишили прав из-за того, что его сын одевался в женское и просил называть его Дашей.

Источник:mk.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
происшествие
новости