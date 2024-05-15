Раскрыто имя стрелявшего в премьер-министра Словакии Фицо

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Чинтула. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.

По информации источника, стрелок был активистом либеральной партии «Прогрессивная Словакия».

«Чинтула открыто выражал свою ненависть к левым в соцсетях, в последние год — к Фицо», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент врачи оперируют словацкого премьера, следующие несколько часов станут решающими. Чинтулу задержали на месте покушения.

Примечательно, что в 2016 году Чинтула уже оказывался в центре внимания словацких СМИ. Тогда он работал охранником в супермаркете и стал жертвой нападения наркомана, который устроил дебош в магазине.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в среду, 15 мая, в результате инцидента со стрельбой. ЧП произошло в городе Гандлова примерно в 150 километрах от Братиславы перед зданием, в котором проходила встреча политика с его сторонниками. В какой-то момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Позднее мы писали, что состояние премьера Словакии Роберта Фиццо после покушения оценивают как тяжелое.