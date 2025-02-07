Раскрыто, что ждет актера Дениса Матросова за ДТП с полицейскими

Сотрудники полиции, столкнувшиеся с автомобилем актера Дениса Матросова, преследовали находившуюся в розыске машину. После ДТП погоню продолжил другой экипаж, который в итоге задержал водителя.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, двое пострадавших полицейских госпитализированы. У одного диагностировали перелом руки, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

При этом Денис Матросов может избежать наказания. По словам автоюриста Константина Юркова, полицейские во время погони обязаны были убедиться, что их спецсигналы видят и слышат другие участники движения. Как заверил специалист, в подобных делах суд часто встает на сторону гражданских.

Напомним, ДТП с участием Porsche Матросова и полицейского автомобиля произошло 7 февраля на Череповецкой улице у дома № 14 в московском районе Лианозово. Актер находился за рулем, он получил травму ноги.

Ранее Денис Матросов прокомментировал ДТП и заверил, что находится в шоковом состоянии. Кроме того, он заявил, что переживает за пострадавших сотрудников ДПС.