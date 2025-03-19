Раскрыта возможная причина остановки сердца у 34-летнего экс-хоккеиста «Ак Барса» Малыхина

Причиной внезапной остановки сердца у бывшего хоккеиста «Ак Барса» и «Автомобилиста» Федора Малыхина могла стать передозировка наркотическими веществами. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 34-летний спортсмен за три дня до смерти перестал выходить на связь с родными, поэтому его отец решил сам приехать и проверить сына. В квартире он обнаружил тело Малыхина и вызвал полицию.

В настоящее время труп хоккеиста направлен на судмедэкспертизу, где будет установлена точная причина его смерти.

34-летний игрок имел богатую географию выступлений. Помимо екатеринбургской и челябинской команд, он играл за клубы из Казани, Москвы, Подмосковья и Омска.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Гагарина скончался в результате остановки сердца. Его тело было обнаружено 18 марта в Екатеринбурге.