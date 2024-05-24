Раскрыта реакция генерал-майора Ивана Попова на решение суда оставить его в СИЗО

Генерал-майор Иван Попов сдержанно отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО. Он сказал: «Бывало хуже». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, 2-й Западный окружной военный суд отказался отправлять экс-командующего 58-й армией ВС РФ под домашний арест. Это означает, что он продолжит находиться в СИЗО. Решение судьи Попов воспринял спокойно. На заседании он даже улыбался. Также журналисты сообщали, что он переговаривался с адвокатом и смеялся.

Отметим, что в зале суда с Ивана Попова были сняты наручники. Но при этом его охраняли пять вооруженных человек.

17 мая генерал-майор был арестован на два месяца. Его подозревают в причастности к хищению 700 тонн металлоконструкций для инженерных оборонительных сооружений на сумму 130 миллионов рублей.

Ранее стала известна реакция отца Ивана Попова на его арест. Мужчина признался, что не верит в виновность сына и считает, что его подставили недоброжелатели.