«Он у меня вообще святой»: отец генерал-майора Ивана Попова не верит в виновность сына

Отец бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого задержали по подозрению в мошенничестве, уверен, что его сын ни в чем не виноват. По словам Попова-старшего, генерал-майора могли подставить недоброжелатели.

Отец Ивана Попова узнал об аресте сына именно от журналистов. Он был сильно удивлен, что ему ничего не рассказала супруга генерала.

Попов-старший признался, что сын давно уже не звонил ему и не отвечал на звонки: связи с ним нет. При этом он отказывается верить в виновность Ивана. Мужчина убежден — генерала кто-то подставил.

«Я больше, чем уверен, что это подстава какая-то. Уже не знают, как убрать его. Он у меня вообще святой. Под него специально копали, хотели убрать», — цитирует отца Ивана Попова ИА Регнум.

В 2023 году генерал-майор командовал 58-й общевойсковой армией. До этого он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.

Напомним, Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в продаже около двух тысяч тонн металлоизделий на 100 млн рублей.