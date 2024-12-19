Раскрыта причина убийства многодетной матери из Нижнего Тагила

Известна причина, из-за которой житель Нижнего Тагила убил 24-летнюю мать четверых детей. Мужчина вышел из себя после просьбы уменьшить звук телевизора.

20-летний тагильчанин поздно вечером смотрел громко телевизор. Сожительница попросила его убавить громкость, но он не послушался. Обвиняемый ответил ей отказом, и между ними возник конфликт, который закончился трагически, рассказали Ura.ru в региональном следкоме.

Обвиняемый уже привлекался к ответственности за проникновение в чужое жилье и был осужден к лишению свободы. В период с 2020 по 2023 годы старался вести законопослушный образ жизни, но после снова преступил черту закона из-за оборота наркотиков.

Убийство произошло на глазах у старшего сына девушки, которому восемь лет. На крики сбежались соседи — они увидели парня с ножом в руках. Он начал говорить, что сожительница «все сделала сама».

Обвиняемого задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 24-летнюю девушку нашли мертвой в ночь на 19 декабря. У нее осталось четверо детей, трое из них были рождены в первом браке. В убийстве подозревают сожителя россиянки. По некоторым данным, он находился в состоянии наркотического опьянения.