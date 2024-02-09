Раскрыта причина смерти жены уральского блогера, попавшей в страшное ДТП

Жена уральского блогера, которая попала в страшное ДТП, умерла от разрыва сердца, печени и селезенки. Это выяснилось после проведения экспертизы. Подробности сообщает издание E1.ru.

Интернет-знаменитость из Краснотурьинска Александр Лещев рассказал, что получил заключение экспертов, в котором детально описана причина гибели его супруги. Напомним, что женщина скончалась на месте аварии в ноябре 2023 года. Тогда водитель автобуса решил обогнать одну из фур на дороге и врезался в грузовик.

Как стало известно, смерть россиянки наступила в результате травмы головы и туловища. У нее оторвались оба легких, разорвалось сердце, печень, селезенка и сломались ребра. Судмедэксперт подчеркнул, что женщина умерла в первые же минуты столкновения автомобилей.

«Она погибла от сильного удара. Как спала, так и не пришла в сознание», - поделился блогер.

Напомним, что, по словам Лещева, в день смерти у его жены были с собой деньги и золотые украшения. Но после ДТП они пропали. По этому вопросу на данный момент идет разбирательство.

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