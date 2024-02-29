Раскрыта причина смерти продюсера Гаврилова после операции в клинике Хайдарова

Причиной смерти бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова стало запущенное острое воспаление брюшины.

По данным Telegram-канала Mash, патология развилась через два дня после шунтирования желудка.

Гаврилов был прооперирован в клинике IQ Plastique 16 февраля, а уже 20 февраля он обратился к медикам с жалобами на ухудшение состояния и сильную боль в животе. Вечером 21 числа бизнесмену провели диагностическую лапароскопию и выявили перитонит (тяжёлое воспаление внутренностей брюшины). Несмотря на серьезность диагноза, Гаврилова отпустили домой на амбулаторное лечение.

23 февраля 35-летнего предпринимателя экстренно госпитализировали, он впал в кому и 27 февраля умер, не приходя в сознание.

Как отмечает Mash, Гаврилов страдал редкой формой ожирения из-за дефицита поопиомеланокортина – врождённой мутации гена, при которой характерен набор веса в сочетании с надпочечниковой недостаточностью.

По факту смерти бизнесмена возбуждено уголовное дело.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что был знаком с погибшим, а также поделился собственным восприятием случившегося. По его словам, операцию Гаврилову проводил опытный врач, за плечами которого более 3,5 тысяч подобных процедур. За все время не было ни одного случая смерти пациента.