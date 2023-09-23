Мужчина не явился на работу и был похищен работодателем

Предпринимателя обвиняют в похищении сотрудника из-за неявки на работу. Инцидент произошел в Ключевском районе Алтайского края.

По информации пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по региону, пострадавший сотрудник не явился на работу в фермерском хозяйстве, не согласившись с предложенной зарплатой. Его работодатель вместе со своим братом вынудил мужчину сесть в автомобиль, доставил его на ферму и незаконно удерживал под присмотром своего приятеля.

Сотрудникам полиции удалось освободить мужчину, после чего на троих злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Им грозит до 12 лет лишения свободы в колонии.

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