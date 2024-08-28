Раскрыта причина объявления в розыск братьев Павла и Николая Дуровых: виноват один пользователь Telegram

Власти Франции выдали ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых еще в марте. Ранее предполагалось, что расследование было начато позднее. Об этом сообщает Politico.

По данным иностранного СМИ, причина ареста бизнесмена и программиста заключается в деле о насилии над детьми. Уточняется, что пользователь Telegram заманивал несовершеннолетних девочек для производства незаконных материалов. Издание выяснило, что Дуровым был отправлен судебный запрос по делу об идентификации пользователя. Но они не стали сотрудничать.

Напомним, что Павла задержали в аэропорту Парижа 23 августа. Он прилетел на частном лайнере вместе с 24-летней спутницей из Азербайджана. А 28 августа появилась информация, что и Николая Дурова объявили в розыск. К слову, Дуров-старший ведет непубличный образ жизни, но именно он разработал протокол шифрования, ставший основой Telegram. О его местоположении на данный момент неизвестно.

Ранее появились новости, что из-за задержания Павла Дурова во Франции Telegram может перестать обновляться.