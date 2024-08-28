«Процесс формирования обновлений остановлен»: какие проблемы ждут Telegram из-за ареста Павла Дурова

После задержания Павла Дурова во Франции с обновлениями созданного его командой мессенджера Telegram могут возникнуть проблемы. По словам источника Daily Storm, у сотрудников компании нет единого плана о том, как будет происходить управление мессенджером, если арест Дурова будет продлен.

«На данный момент процесс формирования обновлений остановлен, ибо аспектами, связанными с утверждением нового функционала, занимался до недавнего времени Павел», — пояснил собеседник издания.

Он не исключил, что руководство мессенджера назначит временного управляющего. Однако, более точная информация появится только после получения данных о ходе дела Дурова в Париже.

Источник также отметил, что в связи со сложившимися обстоятельствами обстановка внутри коллектива сейчас напряженная.

«К сожалению, много процессов держится на Паше. Обычно он занимается разработкой плана обновлений, сам тестирует новый функционал и одобряет обновления», - пояснил собеседник издания.

При этом, по его словам, сотрудники, не обладающие «чувствительной информацией», могут спокойно передвигаться по миру и не опасаться за свою безопасность.

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. В общей сложности ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Дуров прилетел в Париж на частном самолете вместе с девушкой. В столице Франции у него был запланирован ужин.

Ранее стало известно, что старший брат Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции. Ордер на их арест был выдан еще в марте 2024 года.