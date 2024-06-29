Раскрыта неожиданная причина пожара в Балашихе, жертвами которого стали пять постояльцев общежития

Предварительной причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе назвали неосторожное обращение с огнем. В результате погибли пять человек, они не успели покинуть двухэтажное здание из-за плотного задымления.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, по версии Следственного Комитета (СК), пожар мог возникнуть из-за того, что кто-то из постояльцев общежития курил в комнате.

При этом следователи рассматривают и другие версии, среди которых — аварийный режим работы электросети.

Очаг возгорания находился на втором этаже. По некоторым данным, ему предшествовало короткое замыкание в здании.

Так как пожар случился ночью, постояльцы общежития спали и не сразу поняли, что произошло. Спасателям пришлось эвакуировать людей, некоторым потребовались реанимационные мероприятия. В итоге жертвами трагедии стали четыре женщины и один мужчина – все они отравились продуктами горения.

Возбуждено уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее в подмосковном Фрязине в здании, принадлежавшем НИИ «Платан», произошел пожар, площадь которого достигла 5 тысяч квадратных метров. К тушению огня были привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники, а также два вертолета Ка-32. Жертвами пожара стали восемь человек.