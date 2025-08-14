Раскрыта личность женщины, пропавшей на сутки во время дайвинга на Сахалине

Женщиной-дайвером, потерявшейся в море на Сахалине, оказалась замдиректора департамента Минфина Елена Дорофеева. Как сообщает Telegram-канал 112, она пропала из-за ошибки инструктора.

По информации источника, Елена Дорофеева захотела индивидуального погружения, поэтому договорилась с опытным дайвером. Они обсудили, что встретятся на глубине 25-ти метров. Женщина нырнула, а инструктор в этот момент осознал, что ему не хватает груза. Пока он исправлял ошибку, Елена была под водой. Она ждала дайвера, но в итоге решила подниматься самостоятельно.

По информации канала, женщину унесло течением, и в итоге она оказалась в 500 метрах от лодки. На таком расстоянии ее было невозможно разглядеть или услышать. Сутки Дорофеева провела в воде и выжила благодаря тому, что берегла воздух в баллонах и не поддавалась панике. Сообщается, что ночью она заметила огни поискового отряда, но они были слишком далеко.

Уже утром Елена подобрала палку, натянула на нее ласту и начала ею махать. Ее заметило проплывающее мимо судно. После спасения женщину осмотрели медики. Предварительно, с ней все в порядке.

Ранее актер Яху Сиэриос пропал в Сиднее после выселения из дома.