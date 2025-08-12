Бездомный актер, сыгравший молодого Эйнштейна, пропал с собакой после выселения из незаконно занятого дома

Австралийский актер Яху Сиэриос, сыгравший в 1980-х молодого Эйнштейна, пропал вместе с его собакой после того как его выселили из дома, в котором он проживал незаконно. Об этом пишет Daily Star.

72-летняя австралийская звезда незаконно заселился в многомиллионный дом в Палм-Бич, Сидней. С тех пор, как на прошлой неделе его выселили, его никто не видел. Вместе с ним ушла и его собака породы джек-рассел по кличке Джингл.

Автомобиль BMW актера остался стоять припаркованным у резиденции. В салоне были обнаружены несколько странных вещей: веревка, кастрюля, подушка, термосумка и крем от аллергии для собак.

Домовладелица рассказала, что сама разрешила актеру пожить в подвале после того, как много лет назад нашла его на улице. Но было одно условие — жить бездомный актер мог до тех пор, пока страдающий деменцией хозяин дома, чьим доверенным лицом является женщина, не переедет в дом престарелых.

Когда это случилось, Яху попросили съехать. Вместо этого он забаррикадировался в основной части дома и проигнорировал постановление суда о выселении до 4 августа.

«Он вызвал полицию и сказал, что я проявляю агрессию. Приехала полиция и сказала: „Нет, приятель, ты уходишь. Ты должен уйти“», — рассказала домоуправляющая.

Когда Сиэриос 5 августа покинул резиденцию, он якобы оставил дом в «грязном состоянии» с «гниющими продуктами». По словам женщины, она вывезла с территории более шести грузовиков с вещами.

Есть опасения, что Яху с собакой остаются на улице или прячутся где-нибудь в укрытии, так как он оставил машину, которая не заводится, пишет Daily Star. Кроме того, после его ухода в Сиднее прошли ливни.

Ранее мы писали о том, что россиянка обвинила живущего в Австралии экс-мужа в похищении сына.