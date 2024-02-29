Раскрыта личность удивленного военного без руки на послании Путина

Военным, который из-за странного взгляда привлек к себе внимание во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина, оказался прапорщик Сергей Токарь — герой СВО, лишившийся в ходе боев руки. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Токарь смотрел в камеру широко раскрытыми глазами, эти кадры вскоре появились в различных СМИ. Как признался военный, он уже успел посмеяться над ними — супруга отправила ему скриншот.

По данным источника, прапорщик лишился руки в ходе боевых действий, когда его подразделение сражалось с формированием ВСУ. Токарь своим огнем прикрывал продвижение сослуживцев, украинским военным в результате нанесли большой урон. Токаря ранило прилетевшей миной, однако он продолжал выполнять воинский долг до момента эвакуации.

В итоге военный сумел добраться до медицинского пункта, где ему оказали необходимую помощь, но руку он потерял.

Ранее блогерша Настя Ивлеева прокомментировала послание президента Путина Федеральному Собранию.