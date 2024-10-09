Раскрыта личность подозреваемого в попытке теракта в Смоленске

Задержан подозреваемый в попытке теракта в Смоленске. Им оказался 30-летний электрик из Тверской области. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, днем 9 октября мужчина приехал в УМВД на своем автомобиле. Он попытался войти в здание, и с собой у него была папка документов, в которой находилось взрывное устройство.

Из-за подозрительного поведения мужчины его остановили. Тогда устройство сдетанировало, в результате чего двоих полицейских контузило. Они были доставлены в больницу. Также пострадал сам подозреваемый. Уточняется, что жизням сотрудников правоохранительных органов ничего не угрожает.

Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее появились детали убийства двух девочек 13-летней сестрой в Тольятти. Школьница зарезала детей, пока матери и отчима не было дома. Предположительно, она плохо относилась к сожителю родительницы и не хотела с ним жить. Также она считала, что других несовершеннолетних в семье любят больше нее.