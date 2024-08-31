Что мешает поискам: на Камчатке пропал перевозивший туристов вертолет Ми-8

На Камчатке пропал вертолет Ми-8, перевозивший туристов. По предварительным данным, на борту могут находиться 22 человека.

Как пишет Telegram-канал Baza, всего на рейс были зарегистрированы 19 туристов и три члена экипажа.

В районе вулкана «Вачкажец» воздушное судно исчезло с экранов радаров. Экипаж на связь с диспетчерами не выходит.

При этом уточняется, что вертолет летел за пассажирами, поэтому на данный момент неизвестно, успели ли туристы сесть на борт. Всего время в пути занимает несколько минут, расстояние между пунктами следования составляет 25 километров.

В настоящее время ведутся поиски пропавшего вертолета, ситуация осложняется низкой видимостью из-за тумана.

Как сообщили ТАСС в Камчатгидромете, из-за Охотоморского циклона погода еще более ухудшится: начнутся осадки, юго-восточный ветер усилится.

Ранее в Ставропольском крае потерпел крушение во время тренировочного полета частный легкомоторный самолет Zlin-42. На его борту был только пилот — он погиб.