Что мешает поискам: на Камчатке пропал перевозивший туристов вертолет Ми-8
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На Камчатке пропал вертолет Ми-8, перевозивший туристов. По предварительным данным, на борту могут находиться 22 человека.
Как пишет Telegram-канал Baza, всего на рейс были зарегистрированы 19 туристов и три члена экипажа.
В районе вулкана «Вачкажец» воздушное судно исчезло с экранов радаров. Экипаж на связь с диспетчерами не выходит.
При этом уточняется, что вертолет летел за пассажирами, поэтому на данный момент неизвестно, успели ли туристы сесть на борт. Всего время в пути занимает несколько минут, расстояние между пунктами следования составляет 25 километров.
В настоящее время ведутся поиски пропавшего вертолета, ситуация осложняется низкой видимостью из-за тумана.
Как сообщили ТАСС в Камчатгидромете, из-за Охотоморского циклона погода еще более ухудшится: начнутся осадки, юго-восточный ветер усилится.
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