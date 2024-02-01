Раскрыт возможный мотив убийства 20-летнего бойца MMA Магомедрасула Мутаева

Бойца MMA Магомедрасула Мутаева могли убить в Махачкале из-за мести. По предварительной информации, спортсмен уже ранее конфликтовал с подозреваемым из-за распускаемых им слухов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Близкие Мутаева рассказали, что он ссорился с обвиняемым, так как тот нелестно высказывался о его отце. По их словам, чтобы пресечь неправдивые разговоры, Магомед избил и унизил обидчика, облив зеленкой. После этого, как считают родные умершего, подозреваемый затаил обиду и в итоге решил расправиться с бойцом.

Отметим, что местные жители, знакомые с Мутаевым, признавались – он был конфликтным и нередко попадал в опасные ситуации из-за этого. Они рассказали, что однажды в него уже стреляли из травматического пистолета.

К слову, сотрудники правоохранительных органов на данный момент разыскивают 18-летнего подозреваемого. Оперативники уже нашли автомобиль, на котором он скрылся.

Напомним, что тело Магомеда было найдено в центре Махачкалы. Неизвестный подошел к нему со спины и несколько раз выстрелил. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он после подошел к Мутаеву и добил его, после чего уехал с места преступления.

Ранее под Новосибирском было найдено тело закопанной в снегу женщины.