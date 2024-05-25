Раскрыть преступления удалось спустя 24 года: кто стоит за жестоким убийством коммерсанта из Екатеринбурга

Один из членов банды экс-милиционеров, которых обвиняют в серии убийств на территории Урала, раскрыл новое преступление. Он признался в жестокой расправе над екатеринбургским коммерсантом. Нападение было совершено 24 года назад, передает Ura.ru со ссылкой на источник.

Спустя почти четверть века правоохранителям удалось выяснить подробности смерти бизнесмена в Екатеринбурге. Один из членов банды заключил сделку со следствием и рассказал, что вместе с другими экс-миллиционерами спланировал нападение на коммерсанта с подругой, у которых при себе была какая-то сумма денег.

Мужчину и женщину застрелили из пистолета, когда они оказались за школой. Однако сразу они не умерли. Бандитам пришлось добивать раненых жертв монтировкой.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор маньяку Александру Спесивцеву. Он убил 11 детей и 4 взрослых.