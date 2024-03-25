Раскрыт личный мотив одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта мог быть личный мотив для совершения преступления. Об этом рассказали близкие к ситуации источники газеты «Известия».

В ходе допроса сотрудникам спецслужб удалось выяснить, что 32-летний подозреваемый принял решение об участии в теракте в «Крокус Сити Холле» после неудавшейся сделки. Как рассказал задержанный, он познакомился в Telegram с мужчиной, который купил автомобиль, и они договорились вместе работать в такси. Однако бизнес не удался, и тогда подозреваемый решил принять участие в исполнении теракта.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли огонь. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Все четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы. Согласно решению Басманного суда Москвы, все четверо фигурантов дела были отправлены в СИЗО. Они будут находиться под стражей до 22 мая.

Ранее сообщалось о том, что двое террористов, которых обвиняют в нападении на «Крокус Сити Холл» 22 марта, были знакомы.