Раскрыли преступную схему: мужчина купил продукты в супермаркете по цене картофелины

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Северной столицы, который купил в одном из супермаркетов продукты по заниженной стоимости. Мужчина придумал преступную схему с использованием картофелины, пишет Петербургский дневник.

Правоохранители рассказали журналистам, как аферист покупал товары в супермаркете на проспекте Художников по заниженной стоимости. По их словам, мужчина несколько раз взвесил одну картофелину, а затем наклеил ценники с соответствующим штрих-кодом на другие товары. На кассе самообслуживания петербуржец оплатил корзину. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Задержать нечестного покупателя удалось в следующий раз. К тому моменту сотрудники магазина установили приметы мужчины и при его появлении вызвали на место росгвардейцев. В итоге афериста задержали и передали полиции.

Ранее в Северной столице мошенники уговорили блокадницу продать квартиру. Вырученные деньги женщина передала злоумышленникам.