Раскрыл ее измену отцу: мать задушила восьмилетнего сына

Сотрудники правоохранительных органов в Индии арестовали женщину, которая подозревается в убийстве восьмилетнего сына. Мать могла пойти на преступление, чтобы скрыть факт измены, передает News9Live.

Отец мальчика узнал о гибели сына на работе. Через некоторое время он вернулся домой и увидел бездыханное тело ребенка, на которым рыдала 28-летняя мать — его супруга.

Индиец попытался спасти сына и обратился за помощью к медикам, однако было уже слишком поздно. Затем глава семейства пошел в полицию, так как увидел на шее несовершеннолетнего следы удушья.

На допросе мать погибшего ребенка призналась, что причастна к случившемуся. Точный мотив она не раскрыла. По версии следователей, индийка изменяла мужу, а когда это было раскрыто сыном, то она расправилась с ним.

Ранее сообщалось, что мать детей-маугли выкрала их из больницы и увезла в другой город. Семья была объявлена в розыск.