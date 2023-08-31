Расхитительницу мощей Николая Чудотворца под видом бабушки-прихожанки объявили в розыск

Дерзкое похищение произошло в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске. Воровка вынесла из религиозного сооружения мощи Николая Чудотворца под видом прихожанки, передает Life.ru.

Священна реликвия пропала из храма накануне, 30 августа. По предварительным данным, днем к зданию подъехал некий автомобиль. Из машины вышла женщина, голову которой покрывал платок. После того она оказалась в храме. Там прихожанка попросила принести мощи святого Николая Чудотворца. Желание незнакомки исполнили — она взяла в руки древнюю реликвию, перекрестилась и ушла с ней к машине. На автомобиле женщина скрылась в неизвестном направлении.

Через некоторое время служители храма спохватились, но было уже поздно. За помощью они обратились к сотрудникам правоохранительных органов. По предварительным данным, женщину, подозреваемую в воровстве, удалось задержать. Сейчас она находится на допросе у следователей.

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