«Раскаянием там и не пахло»: как вела себя на допросе обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера

В конце июня в Екатеринбурге завершились поиски шестилетнего мальчика Далера. Его обнаружили спустя три дня после сообщения о пропаже мертвым. Тело лежало в большой сумке в гараже недалеко от дома, в котором он проживал. По информации источников, труп уже сильно разлагался, что указывало на то, что ребенок ушел из жизни как минимум несколько месяцев назад.

Подозрения правоохранителей довольно быстро пали на опекуншу погибшего. В ходе расследования выяснилось, что именно она поместила Далера в сумку и спрятала, при этом создавав видимость, что он жив. Предположительно, он скончался еще в декабре 2022 года, и все это время его приемная мать получала выплаты за него, выставляла в Сети старые фото мальчика и жаловалась знакомым на то, как с ним сложно.

Недавно прошел допрос женщины. Источник издания E1.ru рассказал, что в ходе разговора с правоохранителями подозреваемая в убийстве до последнего отрицала свою вину. Более того, она даже не соглашалась с тем, что ребенок мертв. Все это продолжалось, пока ее буквально не «приперли к стенке».

«На допросах она жалела в первую очередь себя, а не ребенка — что она так попалась и может потерять свободу. Раскаянием там и не пахло», - признался информатор.

Также, по словам собеседника издания, обвиняемая подготовила версию, которой придерживается до сих пор. Она хорошо продумала то, как сделать себя непричастной к смерти Далера. Приемная мать погибшего переложила всю ответственность на дочь, которая якобы не уследила за братом во время купания в ванной, и он захлебнулся.

«Глубоко внутри она не считает себя виноватой и заслуживающей наказания, хотя пытается вызвать сочувствие», - отметил источник.

Ранее стало известно, почему полгода никто не догадывался, что труп Далера находился в гараже. Выяснилось, что многие замечали зловония в помещении, но его опекунша оправдывала это умершей крысой.