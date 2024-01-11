Расчленил тело и скинул в компостную яму: родные поделились подробностями убийства женщины-парикмахера

Сотрудники правоохранительных органов практически завершили расследование уголовного дела по факту убийства 52-летней женщины-парикмахера в Ангарске. Родственники погибшей рассказали о деталях случившегося журналистам Kp.ru.

Местная жительница таинственно пропала еще летом прошлого года. После нескольких месяцев поисков удалось обнаружить ее труп. Последний раз парикмахера видела в компании мужчины с сайта знакомств. В итоге его задержали.

В ходе выяснения деталей случившегося следователям стало известно, что мужчина ударил знакомую по голове бутылкой, а после воткнул ей нож в шею. Чтобы избавиться от останков, преступник расчленил тело и выбросил в компостную яму. Затем он перепрятал все в мусорный бак во дворе.

Сейчас мужчина находится в СИЗО по обвинению в убийстве. В скором времени его дело должны передать в прокуратуру, а затем для рассмотрения в суд.

Ранее в Красноярске местный житель получил 12 дет колонии за покушение на убийство жены. Мужчина пытался расправиться с супругой дважды.