Фельдшера скорой помощи убили и расчленили во время вызова

В Томской области два наркомана вызвали фельдшера и забили ее до смерти. На вызов приехала 61-летняя женщина, которую очень ценили в поселке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, все произошло в поселке Иштан. Двое мужчин отдыхали под запрещенными веществами, а к ночи перестали понимать, что делают. Один из них решил поджечь спирт, который попал на руки другому. Приятели перепугались, потушили пламя и вызвали врача, так как у пострадавшего были серьезно обожжены грудь и руки.

На вызов откликнулась единственный фельдшер в селе – 61-летняя женщина. Ее дети живут в Томске, а сама она добирается до пациентов пешком, без машины. Она пошла к пациентам одна. Наркоманы набросились на нее и размозжили ей голову, а после спокойно ушли спать.

Утром приятели поняли, что натворили. Они решили скрыть следы преступления, поэтому расчленили тело и спрятали в подвале. Но об исчезновении медика быстро стало известно. Полицейские зафиксировали последний вызов и задержали подозреваемых прямо на месте.

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