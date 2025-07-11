Расчленил на 20 частей и захоронил в мусорных контейнерах: пропавшую пенсионерку в Подмосковье нашли убитой

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 67-летней женщины в Подмосковье. Пенсионерка исчезла еще в мае. Нашли ее только в минувшую среду — расчлененное тело россиянки было захоронено в мусорных контейнерах, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в конце весны женщина приехала в гости к приятелю в Электросталь. Между ними ними произошел конфликт. В итоге хозяин ударил пенсионерку в висок, от чего та скончалась.

Убийца решил избавиться от трупа и расчленил его на 20 кусов. Останки мужчина разбросал по разным мусорным контейнерам. Пропавшую пенсионерку объявили в розыск. Поиски длились полтора месяца. Злоумышленника тоже разыскивали на протяжении этого времени. Когда мужчину поймали, то он сознался в преступлении.

Ранее в Москве мужчина из Ульяновска убил и расчленил арендодателя. Он сделал это, чтобы заполучить недвижимость жертвы.