Раны от зубов не шее и груди: женщина покусала петербуржца глубокой ночью

Житель Северной столицы обратился за медицинской помощью после нападения знакомой женщины в квартире на юго-западе города. Медики зафиксировали у пострадавшего множественные травмы. Что стало причиной конфликтной ситуации, пока неизвестно, передает Фонтанка.

Посещение квартиры на проспекте Буденного закончилось для петербуржца обращением в больницу. Накануне ночью, 15 сентября, 37-летний летний житель Северной столицы рассказал врачам, что на него напала знакомая женщина.

При осмотре медики зафиксировали у пострадавшего петербуржца резаную рану левой стопы, раны на шее и груди от зубов. Кроме того, у обратившегося за помощью мужчины было исцарапано лицо. Вероятно, в данном случае нападавшая пользовалась ногтями.

Другие подробности конфликта пока не сообщаются. После оказания медицинской помощи петербуржец был отпущен домой. Пока что заявление от него в полицию не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла похожая история. Незнакомка напала на мужчину у ресторана и укусила за голову.