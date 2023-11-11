Раны головы, рук и ног: стало известно о состоянии рабочих, переживших нападение медведя

Двум вахтовикам, мастеру и механику, потребовалась медицинская помощь после нападения медведя на одном из месторождений в Якутии. В настоящий момент состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. У мужчина зафиксированы множественные рваные раны и скальпированные, передает Telegram-канал Прокуратура Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел на месторождении, которое находится в 65 км от поселка Витим. На одного из мужчин медведь напал тогда, когда тот вышел из вагончика — хищник прятался за мешками. Затем на помощь пострадавшему бросился его коллега. Вахтовик попытался отпугнуть животное с помощью огнетушителя, однако это не увенчалось успехом: зверь переключился на него.

В результате нападения оба пострадавших выжили. Агрессивного хозяина леса удалось ликвидировать. Этим занимался специально вызванный охотник. Вахтовиков доставили с месторождения в больницу, сейчас им оказывается необходимая помощь. У мужчин зафиксированы раны ног, головы и рук.

Ранее в Приморском крае охотоведы и правоохранители ликвидировали медведя. Зверь растерзал мужчину, который отправился на рыбалку.