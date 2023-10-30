Охотнадзор застрелил медведя, который убил рыбака

В Чугуевском районе Приморского края застрелили медведя, который напал на мужчину. Охотоведы вместе с сотрудниками правоохранительных органов установили местонахождение дикого зверя и ликвидировали его, передает РИА Новости.

Журналистам рассказали подробности случившегося представители регионального охотнадзора. По их словам, сначала поступила информация об исчезновении мужчины, который направился на рыбалку. На поиски жителя региона выехали стражи порядка. Сначала они обнаружили шапку с волосами, а потом садок для рыбы. Позже была найдена лежка медведя. Там же находились останки мужчины.

В итоге было принято решение ликвидировать зверя, представляющего опасность для граждан. Что послужило причиной такого поведения медведя, пока неизвестно.

Ранее в Ленинградской области обнаружили тело 65-летней женщины. Предполагается, что она могла повстречать в лесу медведя.